L'India potrebbe spaccarsi in due come l'Africa, ecco per quale motivo

La placca tettonica indiana, nota per aver dato origine alle maestose montagne dell'Himalaya e all'imponente altopiano del Tibet, potrebbe essere in procinto di dividere in due, non verticalmente come accade in Africa orientale, ma orizzontalmente, in un processo di delaminazione che sfida la nostra comprensione della dinamica terrestre.

Questa nuova teoria, presentata in una recente conferenza dell'Unione Geofisica Americana, suggerisce che la placca si stia separando in due strati, ciascuno spesso circa 100 chilometri.

Lo studio propone che, mentre la parte superiore della placca sostiene l'altopiano del Tibet, la sezione inferiore più densa stia affondando nel mantello terrestre. Tale processo di delaminazione, se confermato, rappresenterebbe una scoperta fondamentale per la scienza della Terra. La ricerca si basa su indizi raccolti dall'analisi dell'elio presente nelle sorgenti tibetane.

L'elio-3, un isotopo raro, suggerisce una vicinanza del mantello alla superficie in alcune parti del Tibet, mentre l'elio-4 indica che la placca non si è ancora divisa in altre zone. Se confermata, questa scoperta potrebbe rivelare che le placche tettoniche, come una torta, possono subire processi di separazione interna, un fenomeno mai osservato prima in una placca in subduzione.

La forma unica della placca indiana, più spessa al nord e più sottile ai lati, potrebbe essere la chiave di questo enigmatico processo geologico. Lo stesso destino potrebbe anche verificarsi in Africa, dove potrebbero nascondersi i resti di un pianeta antico.