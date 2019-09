L'India trova il lander disperso sulla Luna ma non c'è alcun segnale

Come vi abbiamo riportato in questi giorni, il lander lunare dell'India (chiamato Vikram) non è riuscito ad arrivare sulla superficie del nostro satellite, schiantandosi. L'unico strumento operativo rimasto al paese è l'orbiter Chandrayaan-2, che osserverà la Luna dall'alto per un anno.

Grazie all'orbiter, l'Indian Space Research Organisation (ISRO) è riuscita ad individuare il lander sulla superficie lunare, che non manda però alcun segnale. Vikram è stato trovato l'8 settembre, e gli sforzi per ripristinare il contatto con il veicolo spaziale continueranno per almeno 14 giorni, ha affermato K. Sivan, capo dell'ISRO.

"Abbiamo trovato la posizione del lander Vikram sulla [superficie] lunare", ha dichiarato Sivan in un'intervista. I funzionari dell'ISRO non hanno ancora rilasciato l'immagine catturata da Chandrayaan-2 sulla superficie lunare o descritto le condizioni del lander.

La missione dell'India non si ferma, e il paese continuerà a scrutare la Luna con l'orbiter. "La telecamera dell'orbiter ha la più alta risoluzione di qualsiasi missione lunare finora e fornirà immagini ad alta risoluzione che saranno immensamente utili per la comunità scientifica globale", affermano i funzionari ISRO in una dichiarazione del 7 settembre.

Chandrayaan-2 ci fornirà preziose informazioni sul nostro satellite. "L'orbiter è già stato posizionato nella sua orbita prevista attorno alla Luna e arricchirà la nostra comprensione dell'evoluzione e della Luna, dei minerali e delle molecole d'acqua nelle regioni polari, utilizzando i suoi otto strumenti scientifici all'avanguardia."