L'India vuole costruire una propria Stazione Spaziale

Nella giornata di ieri, l'Organizzazione Indiana per lo Spazio e la Ricerca (ISRO) ha annunciato il proprio ambizioso piano di costruire una propria Stazione Spaziale nel prossimo decennio. Il capo dell'Agenzia, K. Sivan, ha affermato che l'idea è di costruire la stazione spaziale nei prossimi sette anni per lanciarla entro il 2030.

Sivan ha anche affermato che l'India non ha intenzione di condurre esperimenti di ricerca sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e per questo motivo ha intenzione di sviluppare e costruire una propria struttura, che sarà un centro per la ricerca in microgravità.

"La nostra stazione non sarà molto grande. Avrà una massa di 15-20 tonnellate e sarà utilizzata per i test di microgravità, ed avrà la possibilità di ospitare persone per periodi di 15-20 giorni" ha affermato il dirigente.

Gli ingegneri dell'Agenzia hanno lavorato ad un esperimento di docking spaziale per tre anni che consente agli astronauti di trasferirsi da una navicella all'altra. Nelle intenzioni del governo, questo nuovo hub potrebbe anche favorire il rifornimento ed il trasferimento di materiali dalla stazione spaziale.

Nell'ambito del massiccio programma spaziale, l'ISRO ha anche intenzione di inviare un indiano nello spazio entro il 2022, come parte della sua missione Gaganyaan. Il Governo ha stanziato 1,43 miliardi di Dollari per la missione ed ha firmato un memorandum of understanding con l'Air Force indiana per la selezione dei candidati idonei, che riceveranno una formazione di base in India prima di passare ad un percorso di addestramento all'estero.

Qualora l'India dovesse riuscire a lanciare con successo la Stazione Spaziale, sarebbe il secondo paese al mondo a raggiungere questo risultato.

Il prossimo decennio quindi si prospetta essere molto interessante dal fronte dell'esplorazione spaziale: gli Stati Uniti intendono tornare sulla Luna e portare la prima donna sul satellite.