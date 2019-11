L'India ci vuole riprovare: Chandrayaan 3 potrebbe essere realtà già nel 2020

Sappiamo tutti com'è finita l'operazione dello sbarco sulla Luna, tramite una sonda robotica, dell'India. Spoiler: non molto bene. Tuttavia, l'agenzia spaziale del paese non vuole arrendersi e potrebbe voler riprovarci molto presto.

Secondo quanto riportato da un articolo del The Times of India (uno dei più importanti quotidiani della nazione), l'Indian Space Research Organization (ISRO) starebbe già progettando Chandrayaan 3, che includerebbe solo un lander e un rover, poiché l'India ha già un orbiter intorno al nostro satellite.

"È essenziale effettuare un'analisi dettagliata delle modifiche per migliorare il sistema dei lander considerando sia le raccomandazioni del comitato di esperti sia le raccomandazioni che non potevano essere attuate a causa dell'ormai fase avanzata di Chandrayaan 2", si legge in un ordine dell'ufficio ISRO citato nel Times.

In base a quanto si legge nel quotidiano, l'agenzia spaziale indiana starebbe migliorando le gambe di questo nuovo lander, così da consentire al veicolo spaziale una resistenza maggiore durante il contatto con la superficie della Luna a una velocità maggiore.

Sempre secondo il Times, l'ISRO starebbe già esaminando aspetti come il sito di atterraggio, le tecniche di navigazione e i componenti dei veicoli spaziali. Non sono ancora state confermate date di lancio ufficiali, sebbene la scadenza del progetto sia novembre del 2020. L'agenzia spaziale, inoltre, ha anche intenzione di inviare sonde su Marte e su Venere.