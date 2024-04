Prima di Indiana Jones, Petra aveva solo migliaia di turisti, dopo il film ne ha milioni

Petra, la storica città scavata nella roccia nel cuore della Giordania, è stata per secoli un luogo avvolto dal mistero, noto solo ai più arditi esploratori. Tuttavia, nel 1989, con la pubblicazione del film "Indiana Jones e l'ultima crociata", la situazione è cambiata radicalmente.

Il film, diretto da Steven Spielberg e con Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo, ha portato alla luce la straordinaria bellezza di Al Khazneh, il celebre tempio di Petra. Prima dell'uscita del film, il sito attirava solo qualche migliaio di visitatori all'anno, ma oggi ne accoglie quasi un milione.

La città di Petra, antica capitale del regno nabateo e ricca metropoli commerciale, era stata abbandonata dopo una serie di attacchi e una catastrofica serie di eventi tra cui la conquista romana e un devastante terremoto. Non fu fino all'inizio del XIX secolo che l'esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt riscoprì Petra, che da allora è diventata il sito più visitato della Giordania e una delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo.

La scelta di Spielberg di utilizzare Petra come sfondo per la ricerca del Sacro Graal da parte di Indiana Jones non solo ha portato un incredibile aumento del turismo, ma ha anche rafforzato il legame mitologico del sito con avventure e scoperte, tanto che alcune attività commerciali locali hanno sfruttato questa connessione per attrarre ancora più visitatori.

La classica avventura hollywoodiana di Spielberg ha dimostrato come luoghi reali e spettacolari possano essere utilizzati per raccontare storie epiche e avvincenti, contribuendo a mantenere viva l'attrazione per esplorazioni e viaggi in luoghi carichi di storia e fascino. A tal proposito: ma quali degli oggetti che vediamo nei film di Indiana Jones sono reali?

