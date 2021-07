L'India studia incentivi economici per chi decide di farsi sterilizzare, funzioneranno?

Nell'Uttar Pradesh, lo stato in cui si trova la città di Agra e che ospita lo splendido mausoleo Taj Mahal, la situazione è complessa. Lo stato registra un'allarmante sovrappopolazione, motivo per cui il governo potrebbe presto attuare una serie di politiche forse poco ortodosse con l'obiettivo di contrastare le nascite e le famiglie numerose. Ma non si tratta di una novità.

E dagli anni '70, infatti, che l'India applica una serie di politiche di controllo delle nascite (alcune considerate abbastanza controverse) per rallentare la crescita della sua popolazione. Sebbene lo scopo di tali pratiche parte da presupposti ed obiettivi anche nobili, le conseguenze su larga scala hanno portato anche notevoli danni alla salute ed alla vita di centinaia di persone.



I numeri in queste nazioni, che nel caso dell'India, superano il miliardo di abitanti, sono spesso di proporzioni impressionanti. Ed infatti si parla di molte centinaia di morti dovute a procedure mediche pericolose, come la sterilizzazioni della popolazione maschile e femminile effettuate in condizioni igenico sanitarie non adatte. Ma non è tutto: risulta ancora più grave la situazione per le donne, secondo quanto riportato dall'ONG Population Foundation of India, piuttosto che risultare incinte durante il controllo previsto dalle precedenti leggi per limitare le nascite, molte donne decidono di sottoporsi a pratiche pericolose pur di abortire. E purtroppo sono centinaia le donne morte in conseguenza di queste operazioni.



Più recentemente, tra le proposte al vaglio delle istituzioni, troviamo forme meno aggressive ma non per questo meno controverse. Parliamo di incentivi economici, assistenza sanitaria e istruzione gratuite per le famiglie con un solo figlio. Si sta studiano anche la possibilità di offrirsi volontari per essere sterilizzati. In cambio queste persone riceveranno rimborsi, vedranno un aumento dello stipendio e avranno accesso ad altri tipi di sussidi.

Viceversa, per coloro che fanno parte di famiglie numerose potrebbero essere stabiliti alcuni divieti: non potranno lavorare per il governo, non riceveranno i benefici forniti da quest'ultimo e molto altro.



Se è vero che per chi si ferma al primo figlio, esiste un bonus, che è più alto se il bimbo è di sesso femminile, è anche vero che negli ultimi 20 anni, la campagna di sterilizzazione sembra essersi focalizzata di più la popolazione femminile, al contrario di quanto avvenuto tra gli anni '70 ed 80, in cui oltre 6 milioni di uomini furono sterilizzati. Tra l'altro, all'epoca, ci furono accuse di una selezione degli individui da sterilizzare scelti tra la popolazione più povera.



Come abbiamo visto in passato queste campagne hanno avuto conseguenze molte negativi, che si spera vengano evitati grazie ad un approccio più dissuasivo che punitivo. L'India cerca di regolamentare le prassi sul disincentivo alla procreazione in modo più moderno, forse anche per allontanarsi dalle pratiche coercitive, con risultati anche violenti degli anni '70/80.

L'aumento della popolazione mondiale è un problema serio. Ancora più grave se si considera lo sbilanciamento dei numeri nelle zone più povere, o in via di sviluppo, laddove invece le nazioni più ricche tendono persino a ridurre il numero di individui, ma non in numero sufficiente per bilanciare la questione. Il mondo ha conosciuto la globalizzazione prima sotto forma di fenomeno economico commerciale, poi di sostenibilità ecologico ambientale.

Oggi la si vede sopratutto sotto forma di problema sanitario (la pandemia da Covid19), ma la sovrapopolazione non è un problema secondario, e come dimostrano l'esperienza di Cina ed India, non ci sono soluzioni semplici o indolori per chi subisce questo tipo di restrizioni.

Del resto, mentre la Cina è preoccupata dell'improvviso calo demografico e si è organizzata per implementare la popolazione consentendo ai propri cittadini di fare anche tre figli, vediamo che l'India si sta organizzando con incentivi economici e altri metodi per affrontare la situazione. L'Europa dovrebbe favorire nascite e fertilità mentre la popolazione del continente Africano è in crescita esponenziale.



Troveremo un equilibrio come società Globale, o prevarranno i soliti egoismi dell'uomo?