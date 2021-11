Indipendentemente dalla lingua che si parla, queste forme sono chiamate 'bouba' e 'kiki'

La formazione del linguaggio è per i linguisti ancora una grande fonte di dibattito; alcuni suggeriscono che alcune parole siano emerse su basi più universali, indipendentemente dalla lingua. Onomatopee a parte (bang, puff e ronf, ad esempio), a volte un suono potrebbe "somigliare" a ciò che descrive, come le parole "bouba" e "kiki".

Quando gli anglofoni ad esempio sentono la parola "bouba" e gli viene chiesto di pensare a una forma, la immaginano rotonda e sinuosa - simile a una blob -, mentre quando pensano alla parola "kiki" la immaginano più appuntita e meno arrotondata. Secondo gli esperti certi suoni si sovrappongono alle forme nel nostro cervello, una forma di sinestesia che potrebbe aver contribuito a formare alcune delle parole che parliamo oggi (a proposito, ecco come facciamo a capire le parole).

Nonostante decenni di prove sulla questione, gli scienziati non sono riusciti a capire il meccanismo dietro questo funzionamento. Così, in un ampio studio gli esperti hanno testato il cosiddetto effetto "bouba/kiki" su 917 parlanti di 25 lingue. Oltre il 70% di questi partecipanti associava "bouba" a una forma simile a un blob e "kiki" a una forma a spigoli. Nel caso di alcune lingue che non utilizzavano un sistema di scrittura latino, come il giapponese, c'era circa il 63% di associazione.

Nonostante alcune eccezioni individuali, questo modello linguistico è rimasto statisticamente significativo tra le culture, indicando una solida tendenza universale; perfino i bambini immaginano le stesse forme quando sentono le parole "bouba/kiki". Soltanto coloro che parlavano mandarino, albanese, turco e rumeno non hanno mostrato questa associazione.

Perché la questione è così importante? I linguisti discutono da un secolo di un sistema linguistico universale, e secondo alcuni potrebbe perfino esistere un processo naturale per la formazione delle parole. Secondo i linguisti c'è qualcosa nel cervello umano che ci fa vedere le stesse forme quando sentiamo le stesse parole, ma devono essere condotti altri studi. Ecco, invece, perché facciamo fatica a ricordare le parole quando invecchiamo.