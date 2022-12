Individuata in Italia una molecola che combatte l'obesità nei bambini

A quanto pare esisterebbe una molecola in grado di combattere l'obesità nei bambini. Vediamo insieme cosa è stato scoperto nella nuova ricerca tutta italiana pubblicata sulla prestigiosa rivista Jama Network Open.

Oltre al bullismo, è oramai noto che anche l'obesità influisce sulla mentalità degli adolescenti, rappresentando un vero e proprio problema. Ecco perché assume maggior rilievo il nuovo studio chiamato Bapo (Butyrate Against Pediatric Obesity), coordinato dal dott. Roberto Berni Canani direttore del Laboratorio di Immunonutrizione del CEINGE-Biotecnologie Avanzate "Franco Salvatore" di Napoli.

La ricerca è stata condotta su un gruppo di bambini e adolescenti con diagnosi di obesità, ai quali è stato somministrato per circa 6 mesi e per via orale, l'acido butirrico, ovvero un composto naturale prodotto dalla flora batterica intestinale umana.

A questo, ovviamente è stata affiancata la terapia standard che consiste in modificazioni delle abitudini alimentari e soprattutto dello stile di vita. Nuovi studi infatti, dimostrano chiaramente come anche fumare può causare obesità ai nostri pronipoti.

Tornando alla ricerca, dai risultati è emerso che nei bambini trattati con l'acido butirrico vi sia stata una maggiore perdita di peso associata ad un miglioramento del metabolismo degli zuccheri e dei grassi, oltre che un calo degli indici di infiammazione. È stata inoltre segnalata una riduzione della grelina, ormone che regola il senso della fame.

Il dott. Canani sottolinea come il risultato finale: "Può rappresentare uno spiraglio di luce contro il fenomeno in costante aumento di sovrappeso e obesità nei bambini". Da una parte infatti, i dati confermano l'importanza di sane abitudini alimentari, mentre dall'altra tuttavia, aprono la strada verso una nuova strategia basata proprio sull'acido butirrico.