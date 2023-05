Individuata in Italia l'obesità di genere. Gli uomini sono più a rischio?

A tavola le differenze di genere nelle scelte alimentari possono essere dovute, in gran parte, all'effetto degli ormoni sessuali, indipendentemente dal luogo in cui viviamo e dai fattori culturali, incidendo anche sull’obesità che si declina a seconda del genere.

Dopo aver visto come l’obesità si trasmette da madre a figlia, direttamente dal primo Congresso Nazionale dedicato all' "Endocrinologia di Genere" promosso e organizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE) tenutosi a Napoli poco tempo fa, ci giunge una nuova review. Sono state individuate delle differenze sostanziali nell’obesità tra uomo e donna, con i primi che risultano essere decisamente più a rischio.

I risultati dimostrano chiaramente che su ben 43 studi condotti negli ultimi 10 anni, le preferenze alimentari dipendono non solo dall’età ma anche dal sesso biologico.

Mentre le donne tendono infatti a mangiare più carboidrati, frutta e verdura, conducendo un’alimentazione abbastanza equilibrata, gli uomini tendono al contrario ad assumere più alimenti ad alto contenuto di grassi e sale, con ovvie ripercussioni a livello fisico. Ma a cosa sono dovute tali differenze?

Come afferma Annamaria Colao, presidente SIE e Ordinario di Endocrinologia all’Università Federico II di Napoli: "Lo studio suggerisce che gli estrogeni agiscono sui nuclei ipotalamici, che sovraintendono al controllo della fame e della sazietà, attivando il sistema che stimola l'appetito e induce nelle donne il desiderio di cibi ricchi di carboidrati. Gli uomini invece sono più propensi a mangiare cibi ricchi di grassi perché il testosterone attiva un altro sistema che è quello della dopamina, un neurotrasmettitore cerebrale che genera una maggiore sensazione di forza e aggressività".

Anche se in Italia è stata individuata una molecola che combatte l’obesità nei bambini, poiché già dal punto di vista fisiologico vi sono tali differenze, Colao sottolinea infine come sia perfettamente lecito aspettarsi delle differenze di genere anche sugli effetti collaterali o sulla semplice efficacia dei farmaci anti-obesità: "Ci sono forti segnali che questi farmaci non abbiano lo stesso effetto su uomini e donne".