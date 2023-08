Individuate migliaia di microplastiche nel tessuto cardiaco umano; è la prima volta

Gli scienziati del Beijing Anzhen Hospital, in Cina, hanno raccolto campioni di tessuto cardiaco da 15 pazienti, sottoposti alla cardiochirurgia e i risultati rivelati dalle diverse tecniche di imaging, hanno lasciato tutti col fiato sospeso.

Il team, infatti, ha scoperto che nei campioni dei pazienti c'erano tracce di migliaia di singoli pezzi di microplastica. Oltre a quelle introdotte dalla chirurgia, c'erano anche tracce di plastica "estranea" presente nei tessuti cardiaci già prima che i pazienti subissero l'intervento chirurgico.

Già in passato, erano state trovate delle tracce di microplastiche nel sangue umano, ma nei campioni del tessuto cardiaco, i ricercatori hanno trovato nove tipi differenti di plastica, identificando anche delle particelle microscopiche di polimetilmetacrilato, un tipo di plastica che viene comunemente usata come alternativa infrangibile al vetro.

Altri tipi di plastica, invece, includevano polietilene tereftalato, materiale impiegato nella produzione di contenitori per alimenti e cloruro di polivinile, diffuso nell'edilizia e nelle costruzioni.

"Il rilevamento di MP in vivo [microplastiche] è allarmante e sono necessari ulteriori studi per indagare su come i MP entrano nei tessuti cardiaci e sui potenziali effetti dei MP sulla prognosi a lungo termine dopo la cardiochirurgia" - scrivono i ricercatori nella loro conclusione.

Purtroppo, le microplastiche sono state trovate in ogni angolo dell'ambiente terrestre e ci sono prove crescenti che queste stiano diventando sempre più pervasive anche nel corpo umano. Infatti, tempo fa furono trovate delle tracce di queste anche all'interno della placenta umana.

Ad oggi si sta ancora cercando di capire che tipo di impatto possano avere sulla salute umana, motivo per cui i ricercatori continuano i loro studi e le loro ricerche. Si suppone, però, che questa possa avere, a lungo andare, un effetto dannoso.