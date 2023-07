Individuate rocce intorno all'asteroide Dimorphos dopo l'impatto con sonda NASA

In seguito all'impatto programmato della sonda DART contro un asteroide l'anno scorso, la NASA è riuscita a deviarne con successo la traiettoria. Ora, nuove immagini dal telescopio Hubble mostrano una serie di massi e detriti, scaraventati nello spazio dopo la collisione.

Lo scorso 26 Settembre, il programma Double Asteroid Redirection Test (DART) ha fatto schiantare una navicella su Dimorphos, un asteroide di circa 160 metri - in orbita intorno a Didymos, un altro asteroide più grande - attuando per la prima volta un test per la difesa planetaria.

In una nuova immagine del telescopio Hubble possiamo notare 37 diverse rocce, la cui grandezza va dall'uno ai sette metri. Secondo gli esperti si tratta di circa il 2% dei detriti che si trovavano già sulla superficie dell'asteroide.

Nonostante la deviazione della traiettoria sia stato un successo, questi nuovi dati non sono del tutto rassicuranti per gli astronomi, poiché suggeriscono che le potenziali missioni future potrebbero causare la creazione di numerose rocce più piccole dirette verso la Terra. In questo caso tuttavia, i macigni non sono di alcun pericolo; anzi, si stanno allontanando dall'asteroide ad un ritmo estremamente lento.

Proprio per questo motivo, gli astronomi della missione Hera dell'Agenzia Spaziale Europea - che raggiungerà Dimorphos nel 2026 - sono convinti che riusciranno ad intercettare i massi ed osservarli.

"La nuvola di rocce potrebbe essere ancora in dispersione quando Hera arriverà," ha commentato David Jewitt, scienziato planetario. "È come un'espansione molto lenta di uno sciame di api."

Dopo aver visto questa spettacolare immagine, gli scienziati ora intendono continuare le osservazioni per determinare la traiettoria delle rocce.