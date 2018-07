Tre false app bancarie sul Play Store rubavano e pubblicavano online i dati degli utenti

I ricercatori di ESET hanno individuato una nuova serie di false app bancarie sul Play Store che, dichiarando di aumentare il plafond delle carte di credito degli utenti, cercano di ottenere i dettagli delle carte e le credenziali di accesso all’Internet banking.

Cosa ancora peggiore, i dati rubati alle vittime sono stati diffusi online, in chiaro, tramite un server esposto. Le tre app interessate, iMobile by ICICI Bank, RBL MoBANK, HDFC Bank MobileBanking (New) - sono state caricare sul Play Store tra giugno e luglio 2018 e, a seguito della segnalazione di ESET, sono state immediatamente rimosse dallo store di Google; purtroppo però centinaia di vittime erano già state infettate. Le app compromesse, rilevate dalle soluzioni di ESET come Android / Spy.Banker.AHR, sono state caricate sfruttando tre diversi nomi di sviluppatori e ognuna di esse tentava di spacciarsi per una differente banca; tutte e tre le app possono essere comunque ricondotte a un unico cyber criminale.

Tutti i software in questione seguono la stessa procedura: al momento dell’esecuzione viene visualizzato un primo modulo che richiede i dati della carta di credito ed un secondo form che richiede le credenziali di accesso personali all'Internet banking. È interessante notare che, anche se tutti i campi sono contrassegnati come "richiesti" (*), entrambi i moduli possono essere inviati vuoti senza restituire un messaggio di errore - un chiaro indicatore di qualcosa di sospetto. Facendo clic su entrambi i form, compilandoli o meno, gli utenti vengono indirizzati alla terza e ultima schermata, che ringrazia gli utenti per il loro interesse e li informa che un "Responsabile del servizio clienti" li contatterà a breve. Inutile dire che a questo punto nessuno contatterà le vittime e l'app non offrirà ulteriori funzionalità.

Nel frattempo, i dati inseriti nei moduli fasulli vengono inviati in chiaro al server del cyber criminale, che è accessibile a chiunque ne conosca l’indirizzo, senza richiedere alcuna autenticazione. Ciò aumenta esponenzialmente il possibile danno per le vittime, dal momento che i loro dati sensibili non sono solo a disposizione del criminale, ma sono potenzialmente disponibili per chiunque vi acceda.

ESET ha anche diffuso un video, che potete vedere in apertura, che mostra un esempio di infezione.