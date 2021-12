Sono stati individuati 170 pianeti che sfrecciano nello spazio senza meta

Ci credete se vi diciamo che nello spazio esistono dei pianeti che "vagano senza meta"? Vengono chiamati "pianeti interstellari" e sono corpi celesti che non hanno una stella che li tiene "ancorati" all'interno del loro sistema solare e, anzi, in seguito a qualche evento sono stati scaraventanti via da casa loro.

Proprio recentemente, infatti, uno studio pubblicato all'interno della rivista Nature Astronomy ha scoperto 170 di questi corpi celesti grazie alle immagini scattate utilizzando i telescopi ad alta potenza dell'ESO. "Potrebbero esserci diversi miliardi di questi pianeti giganti che fluttuano liberamente nella Via Lattea senza una stella ospite", ha dichiarato Hervé Bouy, astronomo del Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, in Francia.

I pianeti interstellari non brillano di luce propria come una stella, ma possono essere rilevati grazie ad alcune fluttuazioni della luce delle stelle quando passano davanti a loro. Esaminando proprio questa "firma", gli astronomi sono stati in grado di stilare un lista di molti di questi corpi celesti che vagano nello spazio.

Tuttavia, delle 170 firme soltanto 70 potrebbero essere "idonee". "Questi oggetti sono estremamente deboli e si può fare poco per studiarli con le strutture attuali", afferma infine Bouy. La prossima generazione di telescopi (come il James Webb Space Telescope recentemente lanciato) potrà darci una grande mano nella rilevazione di questi corpi celesti. "L'Extremely Large Telescope sarà assolutamente cruciale per raccogliere maggiori informazioni sulla maggior parte dei pianeti che abbiamo trovato".

Cos'è l'Extremely Large Telescope? Il più grande telescopio della Terra che sarà costruito durante i prossimi anni.