Individuati 19 asteroidi provenienti dallo spazio profondo

Quando 'Oumuamua è stato osservato per la prima volta nel 2017, gli astronomi erano abbastanza sicuri che non fosse l'unico oggetto interstellare a visitare il Sistema Solare in 4,57 miliardi di anni di storia. La cometa 2I/Borisov, avvistata lo scorso anno, ha solo confermato la loro ipotesi. Ma dove sono tutti gli altri visitatori "alieni"?

Gli asteroidi non sono soltanto pericolosi corpi celesti che potrebbero danneggiare la vita sulla Terra, come quello che è passato vicino al nostro pianeta il 15 aprile, ma sono delle importanti fonti di informazioni sulla fisica e la chimica nello spazio.

Secondo le previsioni degli astronomi, nei prossimi anni dovremmo individuare molti corpi celesti provenienti dallo spazio profondo. In base a una nuova ricerca, un intero gruppo di asteroidi si è unito al nostro Sistema Solare molti anni fa, provenendo da una stella diversa.

Studiando il loro moto intorno al Sole, un team di ricercatori ha scoperto 19 asteroidi che si pensa siano stati catturati dal campo gravitazionale quando la nostra stella aveva solo pochi milioni di anni. Grazie a questa scoperta, gli scienziati hanno ipotizzato che il Sole facesse parte di una "culla" stellare.

"La vicinanza tra le stelle significa che queste hanno risentito della reciproca attrazione gravitazionale più intensamente nel passato rispetto a oggi," spiega l'astronomo e cosmologo Fathi Namouni. "Questo permette agli asteroidi di essere spinti da un sistema stellare all'altro.

Fathi e la sua collega Helena Morais, dell'Universita Estadual Paulista in Brasile, nel 2018 hanno scoperto il primo abitante interstellare permanente. Stavano guardando un gruppo di asteroidi chiamato "i Centauri", collocati tra Giove e Nettuno, che spesso hanno un'orbita molto strana. Uno di questi, chiamato Kaʻepaokaʻawela, aveva un'orbita identica a quella di Giove ma di verso opposto, o retrograda. Se fosse stato originario del nostro sistema avrebbe dovuto viaggiare nella stessa direzione degli altri corpi; quindi gli astronomi hanno iniziato a indagare.

Hanno scoperto che Kaʻepaokaʻawela è, molto probabilmente, originario dello spazio interstellare ed è stato catturato dal Sistema Solare circa 4.5 milioni di anni fa.

Nel nuovo studio hanno esaminato "i Centauri" e gli oggetti "transnettuniani" con un inclinazione dell'orbita molto accentuata. Alcuni di questi asteroidi hanno anche un'orbita retrograda.

"Queste caratteristiche orbitali sono il segno del loro violento passato nel Sistema Solare, un'intuizione rafforzata dalla loro instabilità. Se l'orbita viene integrata nel passato o nel futuro, inevitabilmente colpisce il Solo o i pianeti, o viene espulsa dal Sistema Solare," scrivono i ricercatori nel loro articolo.

Lo studio include 17 Centauri con un inclinazione maggiore di 60° gradi, e due oggetti "transnettunianti". Utilizzando la loro conoscenza delle orbite, sono tornati indietro nel passato di 4,5 miliardi di anni e hanno visto che, a quei tempi, l'ambiente intorno al Sole era composto da un disco di gas e polveri. In accordo con le simulazioni, questi 19 oggetti non facevano parte del disco e quindi non sono originari del Sistema Solare.

"La scoperta di un'intera popolazione di asteroidi di origine interstellare è un passo importante nello scoprire le differenze tra gli oggetti interstellari e quelli nati nel Sistema Solare," spiega Morais.

Nei prossimi anni arriveranno molte notizie e scoperte riguardo a questi visitatori alieni, anche se forse non sono gli alieni che si aspettano la maggior parte di voi.