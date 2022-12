Individuati due pianeti molto simili alla Terra: sono anche abitabili?

Se poche ore fa vi parlavamo di due pianeti gemelli composti solo da acqua, ora tocca ad un'altra coppia. Potrebbe essere uno di questi "l'erede" del nostro pianeta?

Un gruppo internazionale di ricercatori guidati dall’Istituto spagnolo di Astrofisica delle Canarie (Iac), insieme al contributo di alcuni esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e della Scuola Normale Superiore di Pisa, hanno scoperto due nuovi pianeti molto simili per dimensioni alla nostra amata Terra, probabilmente abitabili.

Si tratta di pianeti che orbitano intorno ad una nana rossa a soli 16 anni luce di distanza dal nostro Sistema Solare, in direzione della costellazione della Balena. La particolarità risiede nel fatto che a quanto pare entrambi orbiterebbero ad una distanza dalla loro stella tale per cui l'acqua, non solo rimane perennemente nel suo stato liquido, ma sarebbe probabilmente in grado di ospitare la vita. Il dott. Alejandro Suárez Mascareño, coordinatore dello studio, ha precisato inoltre come in diversi sistemi vicini vi siano già 7 pianeti delle buone potenzialità.

Nello specifico, il più interno tra i due, "GJ 1002 b", compie un’orbita completa in soli 10 giorni, mentre il secondo, "GJ 1002 c", impiega 21 giorni. L'esperto afferma come la vicinanza della stella al nostro sistema solare renda i due pianeti ottimi candidati per ulteriori studi: "Ci aspettiamo di poter investigare la presenza di un’atmosfera utilizzando lo strumento Andes, la cui progettazione è a guida italiana e in cui l'Inaf è fortemente coinvolto."

Considerando dunque che esistono oltre 300 milioni di pianeti in grado di ospitare la vita soltanto nella nostra galassia, non ci resta che attendere nuove ricerche, poiché con ogni probabilità (per chi ancora avesse dei dubbi) il nostro pianeta non è l'unico abitabile e vivibile.