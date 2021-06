Individuati sistemi stellari che potrebbero osservare la Terra dallo spazio

Dalla Terra siamo capaci, grazie ai nostri potenti telescopi, di osservare moltissimi sistemi solari che si trovano nella Via Lattea. Ovviamente, anche eventuali civiltà extraterrestri potrebbero essere capaci di osservare il nostro pianeta. Così, un team di scienziati ha individuato quei sistemi che potrebbero osservare facilmente la Terra.

Per la precisione sono stati individuati 2.034 sistemi stellari entro 100 parsec (326 anni luce) dalla Terra. "Dal punto di vista degli esopianeti, noi siamo gli alieni", ha dichiarato l'astronoma Lisa Kaltenegger del Carl Sagan Institute della Cornell University.

In particolare, sono stati utilizzati i dati dell'osservatorio spaziale Gaia, un progetto in corso che ha l'obiettivo di mappare la Via Lattea in tre dimensioni con la massima precisione. Kaltenegger e colleghi, infatti, hanno cercato di determinare se qualche civiltà aliena là fuori potesse trovare l'umanità con gli strumenti che utilizziamo per trovare gli esopianeti.

Quali sono questi metodi? Ovviamente quello del transito (e altri). I dati di Gaia hanno permesso agli esperti di cercare i sistemi stellari che potrebbero essere individuarci. Secondo quanto viene affermato nello studio, pubblicato sulla rivista Nature, ci sono stati 1.715 sistemi stellari nella zona di transito terrestre negli ultimi 5.000 anni che avrebbero potuto rilevare biofirme quando sono emerse civiltà tecnologiche umane.

319 sistemi stellari, invece, saranno in grado di entrare nella zona di transito terrestre nei prossimi 5.000 anni. Il team di Kaltenegger ha anche esaminato quali stelle sarebbero in grado di rilevare le nostre tecnofirme; poiché l'umanità ha iniziato a trasmettere onde radio nello spazio solo circa 100 anni fa, c'è un raggio di circa 100 anni luce intorno a noi da cui è possibile rilevare quei segnali.