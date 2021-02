È stato individuato l'origine dell'alcolismo nel cervello

L'origine fisica della dipendenza da alcol è stata localizzata in una rete del cervello umano che regola la nostra risposta al pericolo, questo è quello che riporta un team di ricercatori britannici e cinesi dell'Università di Warwick, dell'Università di Cambridge e dalla Fudan University a Shanghai.

Pubblicata sulla rivista Science Advances, la ricerca è guidata da una collaborazione internazionale. Gli esperti hanno analizzato le scansioni cerebrali di un gruppo di 2000 individui provenienti da Regno Unito, Germania, Francia e Irlanda.

In particolare, è la corteccia orbitofrontale (OFC) a rilevare una situazione di emergenza o spiacevole e invia, quindi, queste informazioni alla sostanza grigia periacqueduttale (PAG), il centro di controllo primario per la modulazione discendente del dolore.

Una persona è maggiormente a rischio di sviluppare disturbi da uso di alcol quando: l'alcol inibisce il PAG, in modo che il cervello non possa rispondere ai segnali negativi o alla necessità di sfuggire al pericolo, portando una persona a sentire solo i benefici del bere alcolici; o quando una persona con dipendenza da alcol generalmente ha anche un PAG sovraeccitato, che le fa sentire in una situazione avversa o spiacevole da cui desidera scappare e si rivolgeranno urgentemente all'alcol per farlo.

Nello studio, i partecipanti che hanno dimostrato un percorso di regolazione più sovraeccitato tra OFC e PAG, hanno anche aumentato i loro livelli di uso di alcol. L'alcolismo, definito nel DSM-5 come "uso problematico di alcol", è una delle malattie mentali più comuni e gravi. Secondo l'OMS, sono più di 3 milioni i decessi all'anno collegati alla malattia (la cannabis potrebbe ridurre questo numero).

Capire come si forma la dipendenza nel cervello umano può essere d'aiuto per la creazione di interventi più efficaci.