Individuato il presunto villaggio natio di San Pietro e Sant'Andrea

Una squadra di archeologi si trova in Israele per riuscire ad individuare il luogo di nascita di San Pietro, uno dei dodici apostoli di Gesù e primo papa della Chiesa cattolica. Il sito che si ricerca è noto come Betsaida, il quale non ha dato natale solo a San Pietro, ma anche a suo fratello, Sant’Andrea, e a un altro apostolo, San Filippo.

Presso il sito di scavo di El-Araj, sulle coste settentrionali del Mare della Galilea, gli archeologi hanno rinvenuto una grande iscrizione, in greco, che cita il “Capo e comandante degli apostoli celesti”, denominazione associata non raramente al primo capo della Chiesa. La suddetta fonte, non a caso, è stata individuata tra i resti della probabile “Chiesa degli Apostoli”.

Steven Notley, archeologo e studioso della Bibbia al Nyack College, conduttore degli scavi, ha dichiarato che Pietro avesse in qualche modo un legame speciale con la basilica bizantina. Gli archeologi suggeriscono sia stata realizzata proprio dove un tempo sorgeva l’abitazione di San Pietro e Sant’Andrea.

L'iscrizione si trova all'interno di un medaglione rotondo. Fa parte di un più ampio motivo a mosaico floreale sul pavimento della sacrestia della chiesa, l'area in cui i sacerdoti si preparano per le funzioni sacre. Oggi, il sito di scavo si trova all'interno della Riserva Naturale di Betiha, che è gestita dall'Autorità dei Parchi Nazionali di Israele.

Si suppone che la chiesa sia stata dedicata anche a Sant’Andrea; perciò, gli archeologi sono speranzosi di trovare, durante le sessioni di scavi ad ottobre, qualcosa che possa confermare le teorie degli studiosi, riferisce Ruth Schuster di Haaretz.

Secondo il Vangelo di Giovanni, San Pietro, Sant'Andrea e San Filippo nacquero tutti nel rinomato villaggio di pescatori chiamato Betsaida. I cristiani credono che questo luogo sia anche lo scenario di alcuni dei miracoli di Gesù, tra cui la famosa guarigione di un cieco e la possibilità di nutrire di migliaia di persone con cinque pani e due pesci.

Gli archeologi odierni non sono esattamente sicuri di dove fosse situata Betsaida, anche se l'hanno ristretta a diversi luoghi: il sito archeologico di Et-Tell, il villaggio di Messadiye e il sito archeologico di El-Araj.

La chiesa potrebbe non essere stata costruita nel luogo esatto della casa di Pietro e Andrea, perché le inondazioni e il passare del tempo potrebbero aver modificato la morfologia del territorio in cui vivevano, scrive Haaretz.

Tuttavia, l'iscrizione appena scoperta si aggiunge al corpo di prove che suggeriscono che il sito di El-Araj fosse un tempo Betsaida. I ricercatori stanno scavando nel sito dal 2016.

“Il caso di El-Araj non è solo convincente; è travolgente e diventa sempre più avvincente ad ogni stagione di scavo”, ha detto l'anno scorso Robert Cargill, un archeologo dell'Università dell'Iowa, a Owen Jarus di Live Science.