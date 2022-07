Abbiamo individuato il segnale nello spazio più lungo di tutti ed è molto particolare

Vi abbiamo già parlato molte volte su queste pagine dei Fast Radio Burst (FRB), ovvero forti emissioni di onde radio che arrivano dalla profondità dello spazio e che durano solo pochissimi istanti. Recentemente, però, abbiamo notato un segnale davvero molto particolare e sicuramente singolare.

Stiamo parlando di FRB 20191221A che ha attirato la nostra curiosità principalmente per due motivi: il primo è che è durato circa tre secondi, 1.000 volte di più rispetto ad altri segnali simili, e in secondo luogo, all'interno del segnale, c'è una pulsazione. Ogni 0,2 secondi c'è un "battito" all'interno dell'esplosione.

“[Il segnale] Non solo è molto lungo, della durata di circa tre secondi, ma c'erano picchi periodici straordinariamente precisi ogni frazione di secondo – boom, boom, boom – come un battito cardiaco. Questa è la prima volta", ha dichiarato Daniele Michilli, post-dottorato presso il Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT.

Il principale sospettato di questo Fast Radio Burst è una magnetar, un tipo di stella di neutroni con un campo magnetico davvero spaventoso. "Non ci sono molte cose nell'universo che emettono segnali periodici", spiega Michilli. "Pensiamo che questo nuovo segnale possa essere una magnetar o una pulsar sotto steroidi."



Insomma, qualsiasi così sia è incredibilmente affascinante.