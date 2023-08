Gli individui con questo tipo di personalità NON potranno andare su Marte

L'umanità vuole andare su Marte, il pianeta rosso che ha sempre affascinato l'umanità e che ora è al centro di ambiziosi progetti di colonizzazione. Ma attenzione, non tutti sono tagliati per una vita in un ambiente così estremo e isolato: una nuova simulazione ha scoperto la personalità degli individui che non dovrebbero andarci.

La simulazione ha preso in considerazione vari fattori, tra cui la produzione locale di cibo, aria e acqua, e ha ipotizzato che la colonia riceverebbe rifornimenti regolari dalla Terra. Gli scienziati hanno assegnato diverse personalità agli agenti simulati, tra cui "Sociali", "Reattivi", "Concordi" e "Neurotici".

Ebbene, i risultati sono stati sorprendenti: mentre la simulazione ha rivelato che il numero minimo di persone necessarie per sostenere una colonia sul corpo celeste sarebbe di 22, ha anche mostrato che gli individui con una personalità "neurotica" tendono a morire a un tasso molto più elevato rispetto ad altri tipi di personalità.

Questo fenomeno è stato attribuito alla loro incapacità di adattarsi a cambiamenti di routine e a situazioni stressanti, fattori che sono inevitabili in un ambiente così ostile e imprevedibile come Marte. In altre parole, se siete persone che faticano a gestire lo stress e i cambiamenti (o non vi piace il retrogaming), forse è meglio che rimaniate sulla Terra.

La ricerca, sebbene ancora in fase di revisione paritaria, apre nuove prospettive sulla selezione dei candidati per future missioni interplanetarie e sottolinea l'importanza di considerare non solo le competenze tecniche ma anche le caratteristiche psicologiche.