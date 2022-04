Finalmente un indizio tangibile sull'asteroide che ha causato l'estinzione dei dinosauri

L'asteroide Chicxulub si è schiantato contro la Terra 66 milioni di anni fa e ha lasciato un cratere largo 93 miglia nel Golfo del Messico. Ora, straordinarie scoperte a Tanis, nel North Dakota, fatte dal paleontologo dell'Università di Manchester Robert DePalma, potrebbero segnare la prima prova in assoluto legata alle sue conseguenze.

"Questa è la cosa più incredibile che potremmo immaginare qui, lo scenario migliore... l'unica cosa che abbiamo sempre voluto trovare in questo sito e qui ce l'abbiamo", ha detto DePalma alla BBC. "Qui abbiamo una creatura sepolta il giorno dell'impatto: a quel punto non sapevamo ancora se fosse morta durante l'impatto, ma ora sembra proprio di sì".

I ricercatori hanno portato alla luce una zampa di dinosauro fossilizzata, a circa 3.000 km dal sito dell'impatto, soprannominato "il cimitero dei dinosauri". Gli esperti hanno suggerito che il fossile appartenesse a un Thescelosaurus, un piccolo erbivoro.

Il professor Paul Barrett del Museo di storia naturale di Londra ha dichiarato: “È un Thescelosaurus. Viene da un gruppo di cui non avevamo alcuna documentazione precedente sull'aspetto della sua pelle e ciò mostra che questi animali erano molto squamosi, come le lucertole. Non erano piumati come i loro coetanei carnivori”.

“Sembra un animale la cui zampa è stata semplicemente strappata via molto rapidamente. Non ci sono prove sulla gamba di malattia. Non ci sono patologie evidenti, non c'è nulla che faccia pensare a una mutilazione impegnativa, come segni di morsi o frammenti di essa”.

"Quindi, l'idea migliore che abbiamo è che questo è un animale che è morto più o meno istantaneamente".

Negli ultimi tre anni, Sir David Attenborough ha lavorato al documentario in uscita, Dinosaurs: The Final Day with David Attenborough.

Lo spettacolo della BBC fornirà un ampio filmato dal sito di Tanis e darà un'ulteriore occhiata al loro fossile appena scoperto. Attenborough ha dichiarato: "Tanis potrebbe essere un luogo in cui i resti possono darci una finestra senza precedenti sulla vita degli ultimissimi dinosauri e un'immagine minuto per minuto di cosa è successo quando l'asteroide si è schiantato".

Dinosaurs: The Final Day with David Attenborough andrà in onda su BBC One il 15 aprile.