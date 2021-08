In Indonesia aprirà un 'Jurassic Park' ma non con i dinosauri, con i draghi di Komodo

In Indonesia esiste un'isola abitata esclusivamente da draghi di Komodo, chiamata appunto l'isola di Komodo, che due anni fa venne dichiarata "chiusa al pubblico", comprese per le circa 2.000 persone che vivevano lì per generazioni. Tuttavia, l'idea è stata riconsiderata e adesso l'intenzione è creare un "Jurassic Park".

La costruzione dell'ambizioso progetto turistico è iniziata lo scorso anno, ma ha subito suscitato molte polemiche sul web (che vi abbiamo raccontato). Il motivo è semplice: un progetto del genere disturba senza alcun dubbio la vita dell'isola.

Il governo indonesiano, inoltre, sta ignorando le critiche dagli ambientalisti e le chiamata da parte dell'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura). Questi enti sono preoccupati perché attualmente non si sa alcun dettaglio sul progetto. L'ente delle Nazioni Unite, infatti, ha sollevato dubbi sul fatto che la nuova attrazione turistica miri a portare circa mezzo milione di visitatori sull'isola ogni anno.

Esistono circa 3.100 draghi selvaggi di Komodo in Indonesia (e si trovano soltanto qui!). Molte volte queste creature - che possono arrivare fino a 3 metri di lunghezza e si trovano all'apice della catena alimentare del loro habitat - vengono cacciati illegalmente. "Questo progetto andrà avanti", ha dichiarato Reuters un alto funzionario del ministero dell'ambiente indonesiano. "È stato dimostrato che non ha alcun impatto".

Non è ancora chiaro come i funzionari di governo siano arrivati a questa conclusione e speriamo che il progetto "Jurassic Park" non faccia alcun male ai draghi di Komodo.