L'Indonesia blocca Steam, Epic Games e PayPal: ecco cosa è successo

Mentre la Russia blocca i pagamenti in criptovalute ed NFT, un altro Stato sembra aver reso inaccessibili molti noti servizi web sul suo territorio nazionale. Stiamo parlando dell'Indonesia, che ha disattivato Steam, PayPal, Yahoo ed Epic Games nelle scorse ore.

A riportare la notizia è Reuters, che spiega che il Governo di Giacarta ha bloccato una lunga serie di servizi web, di cui Steam e compagnia sono solo l'esempio più noto, perché le compagnie che si occupano della loro gestione non sarebbero riuscite ad adattarsi alle nuove norme di moderazione dei contenuti approvate dall'esecutivo stesso.

I regolamenti, infatti, imponevano la registrazione delle compagnie nei database governativi per operare nel Paese senza incorrere in un "ban" a livello nazionale. Il Governo indonesiano, che ha promosso la stretta sui contenuti online, ha dato tempo fino al 27 luglio scorso per l'iscrizione al registro nazionale dei "Private Electronic System Providers", ma nelle scorse ore ha iniziato a bloccare su tutto il territorio nazionale le aziende che non si sono adeguate alla nuova legislazione.

Il nodo delle leggi emanate dal Governo indonesiano, risalenti al 2020, riguarda la possibilità di accedere ai dati di ogni utente per le autorità governative, nonché quella di imporre la rimozione di contenuti che possono "disturbare l'ordine pubblico" o che vengono considerati illegali da Giacarta. Le leggi, note collettivamente come MR5, danno un margine di tempo limitatissimo alle aziende per rimuovere i contenuti sensibili dalle loro piattaforme, che va dalle 4 alle 24 ore.

Nel 2021, l'Electronic Frontier Foundation ha pubblicato un report in cui definiva la legge indonesiana "lesiva dei diritti umani", poiché porrebbe intere piattaforme online alla mercé del Governo di Giacarta, dando a quest'ultimo la possibilità di bloccarle su tutto il territorio nazionale qualora non seguissero alla lettera le sue richieste.