L'Indonesia costruirà da zero una nuova capitale spendendo 30 miliardi

L'Indonesia scarica Giacarta e si costruisce da zero una nuova capitale. Quella attuale è disastrata dalle continue alluvioni, al punto che sta letteralmente sprofondando. Ma non solo, è caotica e inadatta al ruolo che ricopre. Sarà costruita da zero una nuova capitale sul Borneo, terza isola più grande al mondo.

Manca ancora un nome ufficiale per la futura capitale indonesiana, ma sappiamo che sarà tra le città di Balikpapan e Samarinda. L'area è stata individuata dopo una ricerca durata oltre tre anni. Il Borneo non è densamente popolato, scrive Il Post, e inoltre non è oggetto di frequenti calamità naturali — che, tra vulcani e tsunami, abbondano invece in altre zone.

Le infrastrutture che collegano la zona ci sono già, vanno solo potenziate. Il progetto costerà 33 miliardi di dollari (30 mld di euro), fondi che arrivano per meno del 20% dallo Stato e, per lo più, da aziende e fondi privati. Il primo cantiere nel 2021, con l'ambizione di rendere operativa la nuova capitale nel 2024, data che coincide con il termine del secondo mandato del Presidente Widodo.

La capitale avrà alloggi per un milione e mezzo di funzionari pubblici, oltre che un nuovo palazzo presidenziale e le sedi di un nuovo Parlamento e dei ministeri.

Che ne sarà di Giacarta? "Resterà una priorità nello sviluppo e continuerà a crescere come città degli affari e della finanza, come centro di commercio e di servizi su scala nazionale e globale", ha promesso il Presidente dell'Indonesia.

Anche le aziende Hi-Tech si danno ai cantieri: Google vuole costruire un quartiere ultra-tech a Toronto. Il progetto è da un miliardo di dollari.