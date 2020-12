Indossare la mascherina rende più difficile farci riconoscere da amici e conoscenti

Indossare una mascherina in questo periodo è essenziale per evitare la diffusione del COVID-19, come dimostrato dal virologo Anthony Fauci in un video-esperimento condotto con gli youtuber The Slowmo Guys 4K, ma può avere effetti sorprendenti come l’incapacità di riconoscere alcune persone, anche se sono nostri cari amici.

Sarà certamente capitato a qualcuno di voi di non riconoscere un vostro collega o parente quando indossava la mascherina; ebbene, ci sono delle motivazioni scientifiche dietro questo problema. A dimostrarlo è uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Ben-Gurion University of the Negev (BGU) in Israele e della York University in Canada, pubblicato di recente sulla rivista Scientific Reports.

Per analizzare come l’indossare una mascherina abbia ripercussioni potenzialmente significative sul riconoscimento dei volti, i professori Tzvi Ganel e Erez Freud hanno utilizzato una versione modificata del Cambridge Face Memory Test, uno degli standard consolidati per la valutazione della percezione facciale, che include nel suo database volti mascherati e non. Inoltre, sono state coinvolte quasi 500 persone per eseguire tali test online.

I risultati? Identificare una persona che veste una maschera/mascherina ha una percentuale di successo ridotta del 15%. Come spiegato dalla esperta di riconoscimento e percezione facciale Galia Avidan, “Questo potrebbe portare a molti errori nel riconoscere correttamente le persone che conosciamo o, in alternativa, nel riconoscere accidentalmente volti di volti sconosciuti come persone che conosciamo. Le maschere per il viso potrebbero essere ancora più impegnative per le persone le cui capacità di riconoscimento facciale non sono ideali per cominciare e causano maggiori danni”.

Guardare solamente occhi, naso, guance o altri elementi visibili separatamente per ricostruire l’intero viso di una persona è una sorta di sfida per la nostra mente, dato che in condizioni normali si tratta di un’attività che viene svolta in un istante. Tale problema potrebbe avere effetti significativi sulle attività della vita quotidiana, specialmente nel caso di interazioni personali: “Dato che indossare maschere è diventata rapidamente una norma importante nei paesi di tutto il mondo, la ricerca futura dovrebbe esplorare le implicazioni sociali e psicologiche dell'uso di maschere sul comportamento umano. L'entità dell'effetto delle maschere che riportiamo nel presente studio è probabilmente una sottostima del grado effettivo di riduzione delle prestazioni per i volti mascherati”, ha affermato Tzvi Ganel.

Rimanendo sul tema del rapporto tra mente e COVID-19, un altro studio ha analizzato quali sono stati i livelli massimi di ansia e depressione registrati durante la prima quarantena dovuta al Coronavirus.