Indossare degli occhiali riduce il rischio di contrarre il coronavirus?

Gli autori di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista JAMA Ophthalmology, hanno notato che dallo scoppio di epidemia di coronavirus a Wuhan nel dicembre 2019, pochi pazienti con occhiali sono stati ricoverati in ospedale affetti da COVID-19. Così, partendo da questo apparentemente bizzarro fatto, gli esperti hanno indagato più a fondo.

Sono stati raccolti dati sull'uso degli occhiali da tutti i pazienti positivi al virus. Il loro piccolo studio iniziale ha rilevato che solo 16 (il 5.8%) dei 276 pazienti indossavano gli occhiali per più di otto ore al giorno. Successivamente hanno deciso di estendere questa loro ricerca a tutta la provincia di Hubei: la percentuale di ricoveri ospedalieri per i miopi era oltre cinque volte inferiore a quella che ci si poteva aspettare.

Sicuramente un dato interessante ma, come per tutti questi studi, i risultati devono essere trattati con cautela. La protezione degli occhi, infatti, è sempre stata una componente importante dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ma l'entità della differenza riportata da questo studio suscita diversi sospetti.

Uno dei passaggi chiave per qualsiasi infezione virale è l'ingresso all'interno del nostro corpo. La pelle offre, da questo punto di vista, una protezione quasi totale, come se fosse un muro a difesa di un grande (e prezioso) castello. Tuttavia, ci sono dei passaggi in cui l'invasore potrebbe entrare con gran facilità: nel nostro viso, attraverso bocca, naso e occhi.

Per questo motivo le mascherine, i dispositivi di protezione individuali e il lavaggio continuo delle mani sono così importanti (per non dire essenziali) per la difesa contro questo virus. In effetti, già a febbraio ci sono state segnalazioni di persone positive al virus perché non hanno prodotto adeguatamente i propri occhi nelle strutture sanitarie.

Quindi, insieme all'imprescindibile mascherina si devono indossare degli occhiali protettivi? No, o almeno non proprio. Sebbene questo nuovo studio sia molto interessante, sopratutto perché analizza un possibile punto di entrata del virus, ci sono molti motivi per essere cauti su questo risultato. Certamente gli esperti hanno bisogno di più dati prima di poter consigliare l'uso degli occhiali per difendersi dal virus.