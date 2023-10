Indossare pulsanti della tastiera? Ecco l'assurda idea di Google

Dopo l'Ai Pin indossato da Naomi Campbell, è arrivato il momento di puntare ancora più in alto in termini di tecnologia indossabile. Va bene: il progetto di Google Japan che vede di mezzo dei pulsanti della tastiera da indossare forse non riesce a reggere il confronto con la succitata supermodella, ma non si tratta nemmeno di uno scherzo.

A tal proposito, come riportato anche da PhoneArena, nonché come si apprende direttamente dal video pubblicato nella giornata dell'1 ottobre 2023 sul canale YouTube ufficiale di Google Japan, la società di Mountain View ha lanciato un progetto per consentire alle persone di creare in casa dei copritastiera QWERTY da mettere in testa.

Non è un caso che nell'immagine presente in calce alla notizia sia possibile trovare le istruzioni in giapponese, motivo per cui potreste voler magari utilizzare qualche servizio di traduzione per comprendere meglio a cosa si fa riferimento. L'aspetto interessante è che non si tratta unicamente di una questione estetica.

Il pulsante creato può infatti essere utilizzato effettivamente per digitare sullo smartphone. Inoltre, Google mette a disposizione degli utenti una pagina in cui si può fare uso di una webcam per comprendere se effettivamente il copritastiera si abbina bene al proprio look. Per il resto, se vi interessa saperne di più su questo atipico progetto, potreste voler dare un'occhiata all'apposita pagina GitHub.