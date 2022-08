Un nuovo indovinello 'Dark Story' per te! Riuscirai a risolvere l'enigma dell'avvocato?

Calma! Calma! Mi sembra di aver capito che la prima Dark Story è stata davvero gradita e questo mi fa immensamente piacere. Come promesso, ecco un nuovo indovinello da proporre ai vostri amici. Non dimenticate di salvare questo enigma e fateci sapere se volete un raggruppamento di tutte le Storie Oscure.

Il caso di oggi è noto sul web come “Too late” e questo è l’input:

“Una donna sta correndo lungo un corridoio, ma all’improvviso si ferma e, con le lacrime agli occhi, si gira”.

Nella Dark Story de “L’uomo che chiede un bicchiere d’acqua” ho spiegato tutte le regole e trucchetti per prendere parte a questi simpatici indovinelli, perciò è inutile ribadirle. Tuttavia, immagino la sfilza di detective pronti a commentare “Ma non ci si potrebbe mai arrivare!” oppure “Non ho capito cosa si deve indovinare”, per questo alcune cose necessitano di revisione.

Questo non è un indovinello da risolvere autonomamente: chi legge il testo e la soluzione è il “Narratore”, hai l’opportunità di intavolare questo enigma in famiglia, con gli amici o con i colleghi. Il motore del gioco sono le domande dei “Detective”, tu hai il dovere di rispondere con sincerità ai quesiti posti dai partecipanti, ma solo con tre responsi: si, no, oppure non è inerente. Non è possibile arrivare alla soluzione solamente leggendo la traccia.

Ecco la soluzione della Dark Story di oggi:

“La donna era un avvocato e riuscì miracolosamente a far assolvere in extremis il suo cliente, ormai condannato a morte. Nel momento dell’assoluzione, però, quest’ultimo era già sulla sedia elettrica: l’avvocato stava correndo verso l’aula dell’esecuzione, ma quando vede le luci del corridoio spegnersi per qualche istante, si rende conto che ormai è inutile”.

