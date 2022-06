Inesistente sindaco ucraino in deepfake inganna sindaci europei in videochiamata

Dopo il deepfake di Tom Cruise che ha ingannato molti utenti su TikTok, si torna a porre l'attenzione sull'utilizzo di questo tipo di tecnologia, stavolta purtroppo in un campo ben più serio dei trend dei social network. Infatti, alcuni sindaci europei si sono trovati in videochiamata con un deepfake di un importante sindaco ucraino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Guardian e Repubblica, i sindaci di Madrid (Spagna), Berlino (Germania) e Vienna (Austria) hanno parlato con un inesistente Vitaly Klitschko. Inesistente nel senso che il sindaco di Kiev (Ucraina) con cui le tre alte cariche europee hanno avuto una conversazione era in realtà un deepfake, ovvero un soggetto realizzato digitalmente mediante intelligenza artificiale, pensato per risultare il più simile possibile alla realtà.

Non è probabilmente la migliore definizione di deepfake, ma rende bene il concetto: qualcuno ha tentato di fingersi il sindaco di Kiev tramite tecnologie che mirano al realismo. A lanciare l'allarme è stato lo stesso Klitschko, quello vero, che ha puntato il dito contro la disinformazione effettuata dai russi, che starebbero utilizzando anche metodi di questo tipo.

Franziska Giffey, sindaco di Berlino, ha affermato di aver preso parte, nella giornata di venerdì 24 giugno 2022, a una "classica" videochiamata sulla piattaforma Webex, in cui si è "fatta vedere" quella che a prima vista poteva sembrare una persona somigliante in tutto e per tutto al succitato Klitschko. Giffey ha però dichiarato di essersi indispettita in seguito ad alcune strane dichiarazioni effettuate dall'interlocutore.

In seguito a una breve interruzione della videochiamata, il team del sindaco di Berlino, che fino a quel momento non aveva intercettato troppi segnali su quanto stava accadendo, ha dunque contattato l'ambasciatore ucraino in Germania, che ha confermato i sospetti: la persona in videochiamata non era il vero Klitschko.