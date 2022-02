L'inesorabile scomparsa della prova gratuita in Italia: solo Amazon e Apple resistono

"Tutto Netflix. Gratis per 30 giorni" e "Disney+, Inizia la prova gratuita di 7 giorni" sono frasi che ormai rappresentano semplicemente un ricordo del passato per gli utenti italiani. Infatti, potreste non esservene accorti, ma molti servizi di streaming hanno deciso di rimuovere la cosiddetta prova gratuita.

Alcune avvisaglie importanti della situazione che si è venuta a creare sono arrivate nel 2019, quando Netflix ha cancellato il mese di prova gratuito in Italia. Di lì in poi sono stati effettuati vari test, che hanno alla fine portato il colosso di Reed Hastings a scrivere sul suo portale ufficiale che "Netflix non offre la prova gratuita".

Tenere traccia delle motivazioni e delle origini delle rimozioni di questa possibilità non è semplice, ma ciò che interessa l'utente è che al giorno d'oggi per i nuovi clienti non è così scontato poter usufruire della prova gratuita di un servizio di streaming, come invece sembrava esserlo qualche anno fa.

Oltre a Netflix, infatti, ci sono molte altre realtà che hanno scelto di percorrere la stessa strada. Provate a dare un'occhiata a Disney+, TIMVISION, NOW, DAZN e Infinity+: tutti hanno abbandonato la prova gratuita. Insomma, il trend sembra essere evidente, anche se in realtà alcuni importanti servizi di streaming resistono anche in Italia: facciamo riferimento ad Apple TV+ (che propone ancora 7 giorni di prova gratuita) e Amazon Prime Video (che tramite Prime offre 30 giorni).

Tuttavia, il quadro generale sembra constatare l'inesorabile scomparsa della prova gratuita.