Inestimabile dipinto di Monet imbrattato con del purè di patate, ma perché?

In tutta l'Europa si stanno registrando quelli che sono considerati veri e propri atti di vandalismo a delle opere d'arte. Prima in estate quando delle persone a Londra si sono incollate a un dipinto secolare, lo stesso è accaduto alla Galleria degli Uffizi a Firenze e recentemente a subirne le conseguenze è stato un dipinto di Monet.

Quest'ultimo è stato imbrattato con del purè di patate, mentre qualche giorno prima lo stesso destino è toccato a un'opera di Van Gogh sporcata con della zuppa di pomodoro. I danni per fortuna sono minimi, perché i dipinti sono protetti da delle spesse lastre di vetro protettivo, anche se purtroppo la cornice originale del quadro di Van Gogh dovrà essere restaurata.

Il motivo di un gesto simile? Per il messaggio che hanno mandato coloro che hanno condotto il gesto, ovvero degli attivisti del clima. Secondo quest'ultimi, le proteste hanno lo scopo di attirare l'attenzione su quelle che vengono considerate priorità sociali distorte. "Siamo in una catastrofe climatica", ha affermato un manifestante in un video. "E tutto ciò di cui si ha paura è la zuppa di pomodoro o il purè di patate su un dipinto."

L'obiettivo di queste persone è quello di catalizzare il nostro sguardo sul problema dietro a un simile gesto: è più importante l'arte o la vita stessa degli esseri umani? Il messaggio di fondo che vogliono far passare - ma che magari in questo modo potrebbe essere frainteso - è: "perché vi importa così tanto di un quadro quando l'umanità si sta dirigendo verso l'orlo dell'estinzione?".

È vero che molti animali si stanno estinguendo a tassi altissimi, con oltre 7.000 specie che rischiano di scomparire per sempre, e che il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico, ma questo lo sapevamo già: un gesto del genere a delle opere d'arte potrebbe sensibilizzare ancora meglio l'argomento? O quantomeno creare degli spunti di discussione in merito? Non saremo di certo noi a dare la risposta, e lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.