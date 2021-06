Gli inestimabili lavori di Stephen Hawking saranno conservati in un luogo davvero speciale

Stephen Hawking è destinato a restare nella leggenda grazie ai suoi inestimabili lavori scientifici che ha condotto nell'arco della sua vita. Circa 10.000 pagine degli scritti e di altri documenti del leggendario fisico teorico saranno conservate in un archivio speciale della Biblioteca dell'Università di Cambridge nel Regno Unito.

Non solo: l'obiettivo dell'Università è quello di digitalizzare i suoi lavori, rendendoli gratuitamente online per tutti. Inoltre, l'ufficio e gli oggetti personali di Hawking sono stati acquisiti dal Museo della Scienza del Regno Unito. In tutto, i documenti sono stati valutati aventi un valore di 2,8 milioni di sterline, mentre l'ufficio a 1,4 milioni di sterline (non sarebbe la prima volta).

"L'archivio ci permette di entrare nella mente di Stephen e di viaggiare con lui nel cosmo per, come disse anche lui 'capire meglio il nostro posto nell'universo'", afferma la bibliotecaria dell'Università di Cambridge, Jessica Gardner. "Dà una visione straordinaria dell'evoluzione della vita scientifica di Stephen, dall'infanzia allo studente di ricerca, dall'attivista della disabilità allo scienziato rivoluzionario di fama mondiale".

Tra i cimeli del grande fisico, abbiamo: sei sedie a rotelle personalizzate, numerosi libri e dei cimeli di Star Trek. Tutto questo materiale andrà ad aggiungersi accanto agli archivi di Isaac Newton e Charles Darwin, tra le cui tombe sono state sepolte le ceneri di Hawking dopo la sua morte all'età di 76 anni nel 2018.

"Per decenni nostro padre ha fatto parte del tessuto della vita all'Università di Cambridge ed è stato un illustre membro del Science Museum, quindi sembra giusto che queste relazioni, così care a lui e a noi, continuino per molti altri anni a venire", hanno dichiarato i figli del fisico.