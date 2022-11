Ecco a voi un modo infallibile (in teoria) per comunicare con il vostro gatto

I gatti non sono creature distaccate che non vogliono bene al loro padrone (o, per meglio dire, suddito) ma semplicemente molti non riescono a capire il comportamento felino, differente dall'affetto più immediato e diretto di un cane. Così in uno studio del 2020 gli scienziati hanno spiegato un modo per comunicare con il proprio micio.

Il segreto è socchiudere gli occhi e sbattere lentamente le palpebre. No, non stiamo scherzando, è tutto vero! Osservando le interazioni gatto-uomo, gli uomini di scienza sono stati in grado di confermare che l'atto di sbattere lentamente le palpebre fa sì che i felidi, sia animali familiari che non familiari, si avvicinino e siano ricettivi agli umani.

"Come persona che ha studiato il comportamento degli animali ed è proprietaria di uno di loro, è fantastico poter dimostrare che gli umani possano comunicare in questo modo", afferma la psicologa Karen McComb dell'Università del Sussex nel Regno Unito. "È qualcosa che molti avevano già sospettato, ma è emozionante averne trovato le prove."

I mici, infatti, quando hanno un'espressione facciale con gli "occhi parzialmente chiusi", accompagnata da un lento battito di ciglia, stanno comunicando al loro padrone che sono rilassati e felici; una sorta di "sorriso felino" - affermano i ricercatori. Prove empiriche da parte dei proprietari di questi animali suggeriscono che gli esseri umani siano in grado di copiare questa espressione per comunicare ai loro animali domestici la loro intenzione amichevole e aperta all'interazione verso di loro.

Così gli psicologi comportamentali hanno condotto due esperimenti: nel primo, i proprietari hanno sbattuto le palpebre lentamente davanti a 21 creature di 14 famiglie diverse. I risultati hanno mostrato che i gatti avevano maggiori probabilità di "sorridere" verso gli umani dopo che quest'ultimi ammiccavano lentamente verso di loro, rispetto alla condizione di non interazione.

Il secondo esperimento ha esaminato uno scenario con 24 pelosetti di otto diverse famiglie. Questa volta non sono stati i proprietari a battere le palpebre, ma i ricercatori, che non avevano avuto contatti precedenti con il gatto. Gli scienziati hanno eseguito lo stesso processo del primo esperimento, aggiungendo una mano tesa verso il gatto. Le scoperte sono sensazionali: non solo i felini avevano maggiori probabilità di sbattere gli occhi (e quindi di mostrare rilassamento davanti a degli sconosciuti) ma erano anche più propensi ad avvicinarsi alla mano dell'umano.

"È qualcosa che puoi provare tu stesso con il tuo pupillo a casa o con quelli che incontri per strada. È un ottimo modo per rafforzare il legame che hai con questi animali. Prova a socchiudere gli occhi come faresti in un ambiente rilassato, seguito dal chiudere gli occhi per un paio di secondi. Scoprirai che anche loro rispondono allo stesso modo e puoi iniziare una sorta di conversazione", afferma infine McComb.

I nostri coinquilini pelosi utilizzano lo sguardo per mostrare dominanza, quindi questo metodo potrebbe mostrare loro delle intenzioni amichevoli. Hai un gatto a casa e vuoi provare questo nuovo "trucchetto"? Facci sapere quello che è successo qui sotto nei commenti e ricordati che ti capiscono anche quando parli!