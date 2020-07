L'inferno sulla Terra: registrata temperatura più calda quest'anno nella Death Valley

C'è un motivo per cui questo posto si chiama Death Valley. Se fossimo in un film hollywoodiano il luogo sarebbe sicuramente il covo di una spietata gang criminale o di terribili creature inumane, tuttavia la situazione è ben diversa e nella "Valle della Morte" è presente un nemico - per certi versi - ancora più terribile: il caldo.

Domenica scorsa, infatti, la stazione meteorologica ufficiale di Furnace Creek, in California, ha registrato un massimo di 52.8 °C. Una cifra inferiore rispetto alla temperatura più calda mai raggiunta sulla Terra, sempre in questo luogo ovviamente, di ben 56.7 °C il 16 settembre 1913 (anche se questo valore non può essere omologato fra i record di temperatura mondiali a causa dell'imprecisione della misurazione dell'epoca). Tuttavia, se non si volesse considerare il "record non omologato" del 1913, basti pensare che nel 2013 sono stati raggiunti i 53.9 °C.

Il primato arriva insieme a un'ondata di calore che ha colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane. Così, durante il fine settimana, il calore più intenso si è concentrato sul luogo più caldo degli USA, facendo toccare al termometro della zona la temperatura più calda dal 2017. Solo due anni fa, inoltre, la Death Valley ha registrato anche il mese più caldo in assoluto sulla Terra. Non solo nella Valle della Morte: anche molte zone degli Stati Uniti hanno toccato picchi da record, come in Arizona dove sono stati raggiunti i 43.3 °C.

Ondate di calore del genere saranno sempre più comuni con l'aumentare del riscaldamento globale. Lo abbiamo già visto lo scorso anno in Europa e lo abbiamo visto anche recentemente in zone come la Siberia.