Infilare un monitor secondario dentro al case del PC? Con questo kit AsRock si può fare

Dopo aver visto il monitor "definitivo" da gaming di ASUS, il ROG Swift PG42UQ, è ora AsRock a proporre un interessante accessorio per i PC di tutti i giocatori: si tratta di un particolare ibrido tra monitor e case per computer, che potrebbe fare la felicità dei gamer più accaniti.

Sì, avete capito bene: il nuovo accessorio di AsRock sarà a metà tra case per PC e monitor. Si tratterà infatti di uno schermo LCD integrato nello chassis del computer, o quantomeno "incassato" dietro ad un pannello trasparente see-through. Il display avrà una diagonale da 13,3", perciò non sarà proprio adatto per le sessioni più intense di gaming, ma potrà essere usato come schermo secondario per controllare temperatura e stato di CPU, GPU e scheda madre.

In termini tecnici, lo schermo avrà risoluzione 1080p e refresh rate a 60 Hz, insieme ad un aspect ratio 16:9. Esso potrà essere connesso alla scheda madre o alla GPU come se fosse un display esterno per laptop, grazie ad un connettore eDisplayPort (eDP) integrato. Qui però casca l'asino: come fa notare Tom's Hardware, il connettore supportato dal prodotto, chiamato semplicemente "Side Panel Kit" da AsRock, non è compatibile con molte schede madri e schede video, comprese quelle più recenti.

Fortunatamente, sempre AsRock viene in nostro aiuto, perché proprio le schede madri del produttore di Taipei sono tra le poche a supportare il connettore utilizzato dal kit. Nello specifico, l'attacco eDisplayPort del "Side Panel Kit" può essere connesso alle MoBo Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS, Z790 PG Lightning/D4. H610M-ITX/eDP, e B650E PG-ITX WiFi, tutte ovviamente di AsRock.

Insomma, se volete approfittare dello schermo secondario per tenere sotto controllo il vostro PC, dovrete per forza di cose utilizzare anche una scheda madre AsRock, anche perché gli adattatori non sembrano essere una soluzione adeguata al problema del connettore: al momento, infatti, non sono in commercio delle "riduzioni" da eDP a DisplayPort standard o ad altri formati.