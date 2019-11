Verso l'infinito e oltre: la NASA sta considerando l'idea di una missione interstellare

La NASA ha certamente voglia di esplorare lo spazio, non solo quello che si trova all'interno del nostro Sistema Solare, ma anche quello che si trova ben al di fuori dall'influenza gravitazionale del Sole.

Un gruppo di ricercatori del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory ha iniziato i preparativi per inviare una sonda nello spazio interstellare, secondo quanto riferisce il Daily Express. Così come la missione per esplorare Plutone, l'impresa è in attesa dell'approvazione della NASA, e il progetto potrebbe essere lanciato nel 2030.

L'idea alla base della proposta è quella di lanciare un veicolo spaziale, che dovrebbe pesare meno di 771 chilogrammi, sul prossimo razzo in sviluppo presso i laboratori della NASA, lo Space Launch System (SLS).

Dopo essere stato portato nello spazio il veicolo spaziale, grazie alla tecnica chiamata fionda gravitazionale, raggiungerà un'incredibile velocità di circa 160.00 chilometri all'ora, abbastanza per lasciare il nostro sistema.

L'obiettivo è quello di viaggiare a circa 147 miliardi di chilometri dalla Terra in meno di 15 anni. In confronto, le sonde Voyager 1 e 2 hanno impiegato quasi 40 anni per raggiungere la distanza di 21 miliardi di chilometri. A differenza di queste due, però, il veicolo spaziale proposto avrà una serie di sensori utili a comprendere al meglio lo spazio interstellare, un luogo che rimane, da molti punti di vista, un vero e proprio mistero.