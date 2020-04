Infinity gratis per 6 mesi e TIMVISION per 3 mesi: under 30, ecco come ottenerli

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha deciso di sostenere la "solidarietà digitale" di questi giorni, regalando abbonamenti legati a musica e cinema. Andiamo, dunque, a vedere insieme quali sono i requisiti per accedere all'omaggio e come funziona l'iniziativa.

Chi può accedere all'omaggio

Ebbene, in un comunicato stampa inviatoci dalla SIAE si legge: "La vocazione della Società Italiana degli Autori ed Editori è tutelare e sostenere i creatori di sogni e di emozioni; per questo SIAE regala ai giovani dai 18 ai 30 anni l'intrattenimento in streaming. Al fianco della Società in questa importante iniziativa ci sono partner prestigiosi come Infinity, TIMMUSIC e TIMVISION con i quali collabora per offrire ai ragazzi ulteriori opportunità di non rinunciare, pur restando a casa, a fonti di ispirazione e di bellezza fondamentali – come la Musica e il Cinema – soprattutto in settimane così difficili per tutti".

La SIAE che questo omaggio viene effettuato "nel rispetto delle risorse stanziate", quindi gli abbonamenti gratuiti potrebbero essere limitati (viene fatto riferimento a migliaia di abbonamenti). Per il resto, nel comunicato si legge: "SIAE sostiene con 1 milione di euro (destinati alla promozione delle attività culturali) la campagna #iorestoacasa - promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sostenuta dal Governo – incentivando la necessità di rimanere nelle proprie abitazioni con un'iniziativa a favore dei giovani dai 18 ai 30 anni e della loro creatività".

Quali sono i regali offerti dalla SIAE

Gli abbonamenti gratuiti coinvolti sono i seguenti. Sembra sia possibile sceglierne solamente uno.

Infinity Pass, dalla durata di 6 mesi . Non è nemmeno necessario inserire la carta di credito (al termine dei 6 mesi il servizio si disattiverà automaticamente);

. Non è nemmeno necessario inserire la carta di credito (al termine dei 6 mesi il servizio si disattiverà automaticamente); TIMMUSIC Platinum, dalla durata di 3 mesi . La promozione è attivabile sia dai clienti TIM che di altri operatori mobili (al termine dei 3 mesi il servizio si disattiverà automaticamente);

. La promozione è attivabile sia dai clienti TIM che di altri operatori mobili (al termine dei 3 mesi il servizio si disattiverà automaticamente); TIMVISION Plus, dalla durata di 3 mesi (al termine dei 3 mesi il servizio si disattiverà automaticamente). TIMVISION è disponibile su TV con decoder TIMVISION Box, smart TV e console compatibili, PC, smartphone e tablet senza consumare Giga.

Infine, nella nota stampa si legge che "in esclusiva per i suoi giovani iscritti, SIAE metterà a disposizione dalla prossima settimana centinaia di kit audio e video, affiancati dai relativi webinar (temi: Le basi tecniche per usare al meglio il tuo set-up audio; La tecnologia per lo storytelling). Gli autori dai 18 ai 30 anni di tutte le sezioni SIAE riceveranno una mail con le indicazioni per usufruire dei kit e dei corsi. L'iniziativa, nata con l'obiettivo di sostenere la formazione e l’attività creativa, è in collaborazione con Prase Media Technologies e con Engineering Studio"

Come avere Infinity, TIMVISION o TIMMUSIC gratis

Il metodo per ottenere questi abbonamenti, che ricordiamo sono riservati agli under 30 (ai giovani dai 18 ai 30 anni), viene spiegato direttamente dalla SIAE in una nota stampa: "A partire da oggi, 3 aprile 2020, i giovani potranno avere in regalo migliaia di abbonamenti con Infinity, TIMMUSIC e TIMVISION: basterà postare dall'app mobile di Facebook una foto o un video sulla pagina Facebook di SIAE con l'hashtag #iorestoacasa e, dalla sezione Community, copiare il link del post e inserirlo sul sito www.siae.it/it/iorestoacasa. A questo punto sarà sufficiente compilare il form e gli utenti con pochi e semplici passaggi riceveranno istruzioni per l'attivazione dell'offerta relativa alla piattaforma prescelta (nel rispetto delle risorse stanziate, dei tempi e dei modi previsti per l'iniziativa)".

Per le istruzioni dettagliate su come partecipare, vi rimandiamo a questo PDF ufficiale. Vi raccomandiamo di seguire con attenzione tutte le indicazioni della SIAE, che è molto precisa in merito ai requisiti e al metodo per ottenere gli omaggi.