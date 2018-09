Infinity lancia il pacchetto comprensivo di DAZN a 13,99 Euro al mese

Piacevole novità per gli abbonati ad Infinity, il servizio a sottoscrizione di Mediaset. Da qualche ora la piattaforma ha annunciato il lancio del nuovo pacchetto "Infinity + DAZN" che come suggerisce il nome comprende al suo interno anche la piattaforma targata Perform per la visione degli sport.

A 13,99 Euro al mese al posto di 17,99 Euro sarà possibile visualizzare tutta l'offerta sportiva di DAZN, comprensiva di 114 partite della Serie A, tutte le partite della Serie B, la Ligue 1, Liga Spagnola, Coppa di Lega inglese, Coppa D'Africa, Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e gli eventi targati UFC, MLB e NHL.

A ciò ovviamente si aggiunge la classica offerta di Infinity, che consente di visualizzare film e serie tv senza limiti anche in alta definizione su tutti i dispositivi ed in 4K su TV. Gli utenti avranno anche la possibilità di effettuare il download di film e serie televisive da vedere in modalità offline. Trattandosi di un servizio puramente on-demand, Infinity riprende il funzionamento di Netflix: non è prevista la sottoscrizione di alcun tipo di contratto e gli utenti potranno disdire l'abbonamento in qualsiasi momento.

Il pacchetto Infinity + DAZN garantisce anche un'anteprima a settimana ed a differenza di quello classico fino a quattro visioni in contemporanea (due per Infinity e due su DAZN).

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.