Infinity+ scontato a metà prezzo su Amazon per poche ore

In seguito all'annuncio di qualche giorno fa relativo alla Champions League (legato alla nuova piattaforma Mediaset Play), torniamo a trattare su queste pagine l'argomento Infinity. Infatti, in queste ore Amazon ha lanciato un'offerta che consente di acquistare l'abbonamento a Infinity+ a metà prezzo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il cofanetto regalo che include sei mesi di Infinity+ costa 19,99 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Jeff Bezos apprendiamo che in genere il prezzo del prodotto sarebbe di 39,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 50%, ovvero di 20 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è interessato al servizio, visto anche l'avvicinarsi dell'estate.

Ricordiamo che Infinity+ è l'abbonamento che consente di accedere a un ampio catalogo di film, serie TV e cartoni animati, come potete leggere sul portale ufficiale del servizio. Vengono offerti anche contenuti in 4K e ovviamente è tutto "in continuo aggiornamento". Se non sapete da dove partire, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ai nostri consigli di qualche mese fa relativi a cosa vedere su Infinity (chiaramente, consigliamo sempre di tenere monitorato il catalogo, che potrebbe cambiare da un momento all'altro).

In ogni caso, la promozione lanciata da Amazon rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che si tratta di un'offerta a tempo.