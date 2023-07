Influencer, l'AGCOM avvia una consultazione per stabilire nuove regole

Novità in arrivo per gli influenze. Come si legge in una nota diffusa da AGCOM, il Consiglio ha deciso di indire una consultazione pubblica per decidere le misure da intraprendere per gli influencer e soggetti che creano o diffondono contenuti audiovisivi.

Secondo AGCOM, infatti, questi “svolgono un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi” ed esercitano una “responsabilità editoriale” sui contenuti condivisi sulle piattaforme.

Come si può leggere nel comunicato stampa pubblicato da AGCOM, la scelta è stata presa seguito della “crescente rilevanza diffusione dell’attività” di influencer, blogger o creator che creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi “su cui esercitano la responsabilità editoriale tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media”.

L’obiettivo è favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti di stakeholders e pubblico. “Il presupposto è che gli influencer svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione” spiega l’AGCOM, secondo è risultato necessario diversificare gli influencer tra “soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)” e “soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta”.

Secondo AGCOM, con l'avvio di una consultazione pubblica si potrà individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili senza prevedere oneri burocratici non necessari.