Influencer, AGCOM valuta un'ulteriore stretta su trasparenza: convocato tavolo tecnico

A pochi giorni dall’approvazione delle nuove regole per gli influencer approvate da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha annunciato di aver convocato un tavolo tecnico per elaborare un codice di disciplina a cui dovranno sottostare gli influencer per garantire maggiore trasparenza agli utenti.

La finalità di questo codice di disciplina è individuare i criteri applicativi delle deposizioni delle linee guida, in particolare:

accorgimenti tecnici e strumentali , quali a titolo meramente esemplificativo funzionalità tecniche, hashtag, strumenti predisposti all’atto dell’upload per catalogare il contenuto;

, quali a titolo meramente esemplificativo funzionalità tecniche, hashtag, strumenti predisposti all’atto dell’upload per catalogare il contenuto; sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer, al fine di rendere individuabile il mittente o creatore del video e rendere disponibile un dato di contatto;

al fine di rendere individuabile il mittente o creatore del video e rendere disponibile un dato di contatto; funzionalità di segnalazione delle violazioni all’Autorità.

AGCOM intende anche mettere in campo una campagna informativa per promuovere consapevolezza e responsabilità per coloro che operano nel settore dell’influencer marketing.

Nel comunicato stampa dell’Autorità viene spiegato che il tavolo tecnico si insedierà il 5 Marzo 2024 alle ore 10 in ideo conferenza.