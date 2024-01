Influencer, arrivano le nuove regole su trasparenza e pubblicità: le novità

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Autorità per le Comunicazioni ha varato una serie di nuove regole per disciplinare la trasparenza e la pubblicità dei contenuti social pubblicati dagli influencer.

Le nuove regole prevedono che gli influencer con almeno un milione di follower sulle piattaforme seguano una serie di disposizioni contenute nel “Testo unico sui servizi di media audiovisivi”, tra cui figura l’obbligo ad evidenziare la natura pubblicitaria dei contenuti in maniera semplice ed evidente, per fare in modo che questa sia facilmente riconoscibile dal momento che come fatto i media tradizionali “creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media”.

La stesura delle regole complete avverrà attraverso un tavolo che vedrà la partecipazione dei soggetti interessati (come gli influencer) ma anche coloro che operano come intermediari. In questo modo, l’Autorità sarà in grado di “recepire le istanze di questi soggetti e di indirizzarne l’azione, avvalendosi delle buone prassi in materia, verso il rispetto delle regole”.

Ad essere interessati anche gli influencer che hanno superato su almeno una piattaforma un engagement rate medio pari o superiore al 2%. Per coloro che non seguiranno le regole sono previste multe salatissime.