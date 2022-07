Influencer atipico, il signor Ivano: l'addetto alla sicurezza ruba la scena a Fedez e soci

Il mondo degli influencer non è sempre ben visto da coloro che apprezzano la tecnologia, nonostante si intersechi per certi versi con quest'ultimo. È comprensibile: a volte ci sono di mezzo vicende che nessuno vorrebbe vedere, ma di cui è bene discutere. Questa volta, però, non c'è "problema": un po' tutti sembrano apprezzare il signor Ivano.

Se non avete la minima idea di chi sia, probabilmente non siete soliti utilizzare TikTok molto spesso. Tranquilli, è totalmente comprensibile: d'altronde, probabilmente lo stesso signor Ivano non ha ben presente quali siano i trend su quel tipo di piattaforma (e forse non vuole nemmeno saperlo). Un altro tipo di target, però, che qualcuno definirebbe in linea con il pubblico presente al concerto di Fedez e J-Ax in Duomo (andato in scena nella giornata del 28 giugno 2022), ultimamente ha visto molto spesso i video del signor Ivano su TikTok.

Fermi tutti: Ivano non è diventato volontariamente una "star di TikTok" in grado di macinare visualizzazioni degne di un rapper, ma era uno degli addetti alla sicurezza dell'evento LoveMi. Come può un addetto ai lavori di questo tipo "rubare la scena" ad "astri nascenti" del panorama musicale come Paky e Rosa Chemical? Semplice: mediante delle reazioni sottopalco che probabilmente un buon numero di genitori dei ragazzi presenti al concerto potrebbero avere ascoltando il testo di canzoni come "Blauer" di Paky.

Qualcuno sui social l'ha definita "una reazione da boomer", ma in realtà un po' tutti sembrerebbero voler dare un abbraccio al signor Ivano, giovani compresi. I video pubblicati sui social dagli stessi presenti al concerto LoveMi, infatti, hanno spesso descrizioni come "l'addetto alla sicurezza è il mio nuovo eroe". Pensate che sul Web non mancano compilation delle reazioni, nonché che la notizia è finita sulle pagine di realtà come Corriere dello Sport e TGCom24. Insomma, per una volta sembra esserci un influencer, involontario, in grado di mettere d'accordo un po' tutti (non ce ne vogliano i rapper a cui ha "reagito" il signor Ivano).