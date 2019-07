Influencer, il Codacons e l'esposto contro chi pubblica le foto dei figli sui social

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha presentato un esposto "contro gli influencer che pubblicano le foto dei propri figli sui social" alla Procura della Repubblica di Roma, nonché al Garante della Privacy e a quello dell'Infanzia.

Stando anche a quanto scritto sul sito ufficiale del Codacons (e riportato da Leggo), nel documento si legge: "Sulle piattaforme web sono sempre più di sovente pubblicati contenuti che immortalano minori, finanche neonati, ritratti talvolta seminudi o in pose o situazioni ambigue ed allusive, con il risultato di trasformare gli spazi virtuali in un postribolo in cui i più piccoli potrebbero rimanere vittime dell'illecito trattamento dei propri dati personali, nonché, ancor peggio, di fattispecie di reato ben più gravi. Immagini che immortalano minori in tenera età, senza l’adozione di alcun tipo di accorgimento, ai soli fini esibizionistici o di lucro". Insomma, il Codacons fa riferimento anche a coloro che utilizzano l'immagine dei propri figli per monetizzare il più possibile.

"Come rappresentato da moltissimi psicanalisti interrogati sul tema, i bambini, una volta cresciuti e alle prese con la propria rete sociale, su quelle piattaforme, si ritroveranno dotati di un fardello di contenuti digitali impropriamente pubblicati nel corso degli anni dai genitori. Senza, ovviamente, che il soggetto più importante della relazione (il bambino) abbia avuto alcuna possibilità di dire la sua", continua il documento.

Il Codacons ha chiesto inoltre alla Procura della Repubblica di Roma e ai garanti della Privacy e dell'Infanzia di verificare il configurarsi di eventuali illeciti. Non manca anche una lettera inviata direttamente a Facebook, in cui l'associazione chiede all'azienda di Mark Zuckerberg di sospendere la pubblicazione di tutte quelle immagini ritraenti minori che violano le normative vigenti.

Nel frattempo, il fenomeno dei baby influencer continua a crescere.