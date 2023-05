Influencer crea l'avatar di se stessa con l'IA di OpenA: guadagna un Dollaro al minuto

Sta facendo molto discutere la storia di Caryn Marjorie, un’influencer americana di 23 anni che utilizzando un’intelligenza artificiale su cui si basa la piattaforma Forever Voices. L’obiettivo di questo progetto? Guadagnare con delle chat romantiche, ed a quanto pare l’ha raggiunto.

Gli utenti infatti ora hanno la possibilità di chattare con la versione virtuale di Marjorie per condividere con essa pensieri intimi e tenere chat erotiche, proprio come se stessero parlando con una persona reale.

CarynAI, questo il nome del bot, riprende le risposte e la voce dell’infuencer, si sta promovendo anche attraverso piattaforme di messaggistica come Telegram.

Intervistata dalla rivista Fortune, la giovane 23enne ha svelato che grazie a questo progetto ha già guadagnato oltre 71mila Dollari, una cifra che utilizzerà per coronare il suo sogno: diventare un’infuencer riconosciuta a livello mondiale. “Hai bisogno di qualcuno che ti ami e si prenda cura di te o semplicemente di una persona che ascolti come è andata la tua giornata? CarynAi sarà lì per te, pronta ad ascoltarti. Una conversazione nella quale non sarai condizionato da alcun limite” si legge nella descrizione del chatbot che potrebbe fruttarle 5 milioni di Dollari al mese, qualora tutti dovessero accettare di pagare un Dollaro al minuto.

La storia è destinata a far discutere, anche per i risvolti morali già sollevati da molti.