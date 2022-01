Un influencer ha creato un'enorme powerbank da 27 milioni di mAh, e funziona!

Oggi come oggi, avere una powerbank con sé è ormai imprescindibile, e non solo per ricaricare lo smartphone in ogni occasione: ad esempio, il noto YouTuber Matteo Valenza è riuscito a utilizzare una powerbank per ricarica una Tesla Model 3. L'influencer cinese Handy Geng, invece, è diventato virale creando la più grande powerbank al mondo.

Handy Geng è uno Youtuber specializzato nel mondo del fai-da-te, ed ha recentemente pubblicato sul suo canale un video, presto divenuto famosissimo in Cina, dal titolo "Ho creato un powerbank portatile da 27 milioni di mAh". Titolo decisamente esplicativo, perché lo Youtuber sembra effettivamente aver realizzato la più grande powerbank al mondo, con una capienza complessiva di 27.000.000 di mAh, mentre le più grandi batterie in commercio arrivano al momento a 20.000 mAh.

Il motivo che ha spinto Handy Geng a realizzare un simile dispositivo? Semplice: l'influencer odiava che le powerbank dei suoi amici fossero più capienti della sua, e per questo ha deciso di strafare, creando letteralmente un device capace di rifornire di energia un'intera casa per qualche ora.

Il video pubblicato dallo Youtuber, che trovate in cima a questa notizia, spiega come Handy Geng ha creato la sua enorme powerbank, oltre che il suo funzionamento: grazie ad una capienza da ben 27 milioni di mAh, infatti, la batteria può ricaricare contemporaneamente venti device diversi, compresi smartphone, tablet e laptop, ma anche rifornire di elettricità elettrodomestici come televisori, lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie.

Per fare un test, Handy Geng ha deciso di portare la powerbank con sé a pesca, dove questa è stata utilizzata per fornire energia ad un televisore, a un frigorifero dove inserire il pescato del giorno e ad un fornellino per cucinarlo. Intanto, negli Stati Uniti l'azienda EcoFlow ha pensato ad una powerbank per auto elettriche dalle dimensioni decisamente più contenute di quella pensata dall'influencer cinese.