Influencer: dimezza l'engagement Instagram, è il primo 'stop' dopo tre anni

L'engagement, ovvero il rapporto tra follower e like (in parole povere, "l'interesse da parte delle persone"), è sicuramente uno dei parametri più importanti per misurare la "salute" di un social network. Ebbene, per la prima volta in tre anni, le star di Instagram hanno visto un calo da questo punto di vista.

Infatti, stando a un recente studio degli analisti di InfluencerDB, il tasso di engagement si è essenzialmente dimezzato dal 2016 a oggi. Questo dato è riferito a Instagram, ovvero il social network più popolare per quanto riguarda la figura degli influencer. Insomma, sembra proprio che il mercato non abbia in realtà un trend positivo.

Per farvi un esempio concreto, l'engagement dei post sponsorizzati è stato del 2,4% durante il Q1 2019, ma era al 4% nello stesso periodo del 2016. Se prendiamo invece in esame i contenuti non sponsorizzati, il divario si fa ancora maggiore: tre anni fa l'engagement era del 4,5%, mentre ora è del 1,9%. Tra le figure più colpite dal calo troviamo quella del travel influencer, ovvero coloro che effettuano vlog per mostrare i propri viaggi alle altre persone. Questa categoria è passata da un engagement dell'8% nel 2018 al 4,5% odierno.

I dati sono stati calcolati mettendo in relazione il numero di like ai post e il numero di follower dei profili Instagram. Per quanto riguarda le cause del calo, secondo molti si tratta principalmente della saturazione del mercato (sempre più persone provano la strada dell'influencer) e le numerose pubblicità inserite sui social network (principalmente foto sponsorizzate da brand).

In ogni caso, probabilmente il mercato nel suo complesso non è ancora destinato a crollare nel breve periodo, ma il trend negativo non è di sicuro una buona notizia per coloro che lavorano in questo ambiente.