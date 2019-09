Questa influencer guadagna 100.000$ all'anno. Il suo merito? Ha una lingua molto lunga

Lei si chiama Mikayla Saravia ed è un'influencer. Un'influencer piuttosto atipica, ci permettiamo di aggiungere. Questo perché questa ragazza di appena 21 anni riesce ad ottenere guadagni stellari, e lo fa grazie ad una dote in particolare: la sua lingua lunga 16 cm.

Lo ripetiamo di nuovo: guadagna quasi come un consigliere regionale. Perché ha una lingua molto lunga. Post su instagram, video su youtube. Tutti con la sua lingua per protagonista.

Ora, per essere influencer serve un pubblico da... influenzare (e monetizzare). E questo non manca alla Mikayla Saravia, che conta non 10.000, non 100.000, né 300.000, ma ben 2 milioni di seguaci. Ripetiamo anche questo di nuovo: questa influencer, che se non fosse chiaro ha una lingua molto-molto lunga, ha radunato oltre 2.000.000 di follower su Instagram.

Ovviamente come tutte le storie di successo bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare. Secondo il magazine The Cut la Saravia non ha solo una lunga lingua, ma avrebbe dimostrato pure una discreta capacità imprenditoriale, riuscendo a costruire un brand attorno alla sua caratteristica.

Il business core della sua azienda? Pubblicizzare e vendere merchandising, vestiti, caricatori per smartphone, app e perfino sex toys.

Ora, perdonateci se siamo esattamente come Sandro Curzi e facciamo una retorica insopportabile, ma che questa guadagni 100.000$ così ci fa un po' soffrire dentro.