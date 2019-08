Gli influencer italiani? La maggior parte di loro è giovane e poco retribuita (dati Onim)

Dopo avervi parlato dei compensi degli influencer esteri, l'Onim (Osservatorio Nazionale Influencer Marketing) ha stilato un report in cui si cerca di delineare la situazione italiana. Come spesso accade per le "professioni digitali", il nostro Paese non sembra essere esattamente il miglior posto per lavorare.

Infatti, stando a quanto rilevato dall'Onim e riportato anche dal CORCOM, solamente il 17% di chi esercita digital influencing riesce a mantenersi, ad arrivare a fine mese solamente con questo lavoro. Nel report si legge: "Un monito importante per i tanti che vedono sempre di più influencer come mestiere del futuro: affermarsi realmente (non solo a livello di performance) in questo scenario è un obiettivo più complesso di quello che si possa pensare".

Di fondamentale importanza per ricostruire un quadro generale della situazione italiana anche gli altri dati diffusi: il 16,5% degli influencer coinvolti ha dichiarato di chiedere "sempre" una retribuzione al brand con cui collabora, mentre il 24% non chiede mai un compenso. Quest'ultimo, quando viene elargito, nel 26% dei casi prevede solamente dei prodotti omaggio, nel 19% dei casi si tratta di una collaborazione gratuita e nel 38% dei casi si parla di una retribuzione economica.

Interessanti anche le informazioni legate all'età degli influencer italiani: il 60% è under 30, il 38,3% è under 20 e il 58,5% lavora nel settore da meno di un anno. Parlando dei mezzi più utilizzati dagli influencer per diffondere i propri contenuti, Instagram la fa da padrone con il 53,2% ed è seguito a ruota da Facebook (18,5%) e blog (9,2%). A sorpresa, YouTube si ferma al 5,1%, forse per via del formato video e della difficoltà nell'emergere nella piattaforma di Google.