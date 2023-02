Influencer multata per aver mangiato carne di squalo bianco in pericolo di estinzione

In Australia gli abitanti stanno mangiando della carne di squalo in via d'estinzione senza saperlo. Se questa notizia vi fa arrabbiare dovete sapere che recentemente una vlogger cinese ha pensato fosse una grande idea acquistare, grigliare e mangiare la carne di un grande squalo bianco.

In particolare l'influencer, che si fa chiamare Tizi sul mondo del web, è stata multata delle autorità locali di Nanchong, una città nella provincia del Sichuan, per l'equivalente di circa 18.500 dollari dopo aver pubblicato un video dove ha mostrato a tutti la sua impresa gastronomica, così come riporta anche CBS News.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, la ragazza ha acquistato l'animale in via di estinzione dall'e-commerce Taobao (di proprietà di Alibaba) per circa di 1.100 dollari nell'aprile 2022. Nonostante sia davvero assurdo che qualcosa del genere possa essere acquistata su internet (almeno in Cina), la cosa ancora più insensata è rappresentata dal video dell'influencer dove ha cucinato la creatura intera.

In seguito ad alcuni controlli, un'indagine dell'analisi dei campioni di tessuto per il DNA condotta dalle autorità del paese hanno affermato di aver scoperto che l'animale in questione era effettivamente un grande squalo bianco, una specie protetta dalla legge cinese - e da molte altre in tutto il mondo - sulla protezione degli animali selvatici che si vede sempre meno sulle coste.